​FOTO Oppo a lansat modelul de telefon pliabil Oppo Find N, un competitor direct pentru Galaxy Fold de la Samsung

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a doua zi a evenimentului anual Oppo Inno Day din China a fost marcata de lansarea oficiala a primului pliabil al companiei, Oppo Find N. Indelung speculat in ultimele zile, pliabilul s-a dovedit a fi realitate și va debuta intai in China, fiind disponibil mai tarziu in aceasta luna. Terminalul…

- Ne așteptam ca seria 9 a lui Realme sa fie lansata candva in ianuarie 2022, cu cel puțin patru modele. Unul dintre aceste modele este Realme 9i și specificațiile sale cheie au fost recent dezvaluite prin ThePixel.vn și au fost confirmate și de leaker-ul de incredere Chun pe Twitter. Acestea includ un…

- Aplicație pentru sesizari – SmartCity Pitești – disponibila pentru smartphone! Municipalitatea piteșteana continua procesul de transparentizare și dezvoltare a unei comunicari eficiente cu cetațenii, și cu ajutorul noilor tehnologii și al digitalizarii serviciilor. Astfel, pentru simplificarea transmiterii…

- Era telefoanelor pliabile a sosit de ceva vreme și nu mai este un secret ca fiecare producator important lucreaza la un telefon pliabil propriu. Dintre cei mai cunoscuți ii avem pe Samsung și Huawei, fiecare deja cu cate doua sau trei generații de smartphone-uri pliabile cu form factor care transforma…

- Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin" a lansat prin Programul National Cantus Mundi proiectul editorial "Muzica pentru toti - Integrarea si incluziunea sociala a copiilor si tinerilor cu cerinte educationale speciale prin intermediul muzicii". Volumul "Muzica pentru toti" vine in sprijinul…

- Imagineaza-ți așa: ești gata sa ieși pe ușa și sa mergi în oraș. Pui mâna pe telefon și realizezi ca ai uitat sa-l încarci - mai ai doar 8% la baterie. Ce faci? Sau: te pregatești sa mergi la serviciu și constați ca ai uitat sa-ți încarci telefonul peste noapte. Acum ai sub 10%…

- Comisia Europeana propune oficial un incarcator comun pentru dispozitivele electronice. Comisia Europeana, latura executiva a Uniunii Europene, a anunțat oficial ca planuiește sa forțeze producatorii de smartphone-uri și alți producatori de produse electronice sa monteze un port comun de incarcare USB-C…

- A doua incercare a Microsoft de a dezvolta un smartphone pliabil, Surface Duo 2, este un dispozitiv cu 5G si un sistem foto serios, spre deosebire de slaba camera foto a primului model din serie. Spre doesebire de Samsung sau de alti producatori, Microsoft nu s-a complicat cu un ecran pliabil. In schimb,…