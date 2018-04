Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, ca in Romania ”se simte o prezenta foarte solida” a spionajului rusesc. Ministrul a comentat si pozitia Ambasadei Rusiei la Bucuresti, care a calificat anuntul MAE privind expulzarea unui diplomat rus drept "manifestarea nebuniei…

- Femeia gravida a intrat in travaliu in jurul orei 4:00 dimineața, pe Bulevardul Revoluției, din Arad, Romania. Patru polițiști din cadrul IPJ Arad au asistat nasterea care a avut loc pe strada.

- Aproape 27.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel național, cele mai multe fiind in Capitala și in județele Prahova, Arad, Sibiu și Timiș, in timp ce in Caraș-Severin, Bacau, Botoșani, Mehedinți, Suceava, Giurgiu și Vrancea sunt cele mai puține locuri de munca libere, potrivit Agenției Naționale…

- Prognoza de specialitate arata ca, pana la joi la ora 12:00, pe raurile din bazinele hidrografice Bega - bazin superior (judetul Timis), Timis - bazin superior si afluenti bazin mijlociu amonte S.H. Lugoj, Poganis - bazin superior, Barzava, Moravita, Caras, Nera - bazin superior si mijlociu (judetele…

- Finantarea europeana a fost obținuta de UVT prin intermediul accesarii Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Joi, proiectele au fost lansate oficial in fata a zeci de persoane interesate. Cea mai importanta componenta a initiativei se refera la acordarea a pana la 40.000…

- In tara cu cele mai putine firme la mia de locuitori din Europa, micile afaceri atarna de multe ori de un fir de ata. Pe multe dintre ele, haosul legislativ si fiscal le pot deraia, dupa cum arata datele Registrului Comertului, unde au crescut cu peste 8% cererile de insolvența. Problema este că…

- Peste 80 de cazuri noi de rujeola s-au confirmat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in judetele Vaslui si Prahova. Numarul total de imbolnaviri de la debutul epidemiei a depasit 10.500, fiind inregistrate 38 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al…

- Judetul Neamt se claseaza in primele 6 locuri ale topului national al pomilor de Craciun taiati ilegal. Potrivit Regiei Naționale a Padurilor (RNP) Romsilva “cei mai mulți pomi de Craciun, 679, au fost confiscați in județul Bihor. In județul Alba au fost confiscați 639 de pomi de Craciun taiați ilegal,…