Stiri pe aceeasi tema

- Politistii protesteaza miercuri in fața sediului Ministerului de Interne. Sindicalistii spun ca nu vor cresteri salariale, ci doar sa-si primeasca banii restanți din ultimii doi ani. A inceput protestul politistilor in fata Ministerului de Interne. Sindicalistii spun ca nu vor cresteri salariale, ci…

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa amiaza, pe drumul national 66, in Defileul Jiului, unde un bolovan desprins de pe un versant a cazut peste un autoturism si a trecut prin parbriz. Echipe de salvatori din doua judete au intervenit la fata locului si l-au scos pe sofer din masina in stop…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a aratat, vineri seara, ca revendicarea de catre Putin a altor patru regiuni din Ucraina reprezinta ”cea mai mare tentativa de anexare a unor teritorii europene, cu forta, de la Al Doilea Razboi Mondial”. ”Aliatii NATO nu recunosc si nu vor recunoaste aceste…

- Doi piloți ucraineni au reușit sa sara cu parașutele cu cateva secunde inainte ca avionul lor sa fie lovit de o racheta sol-aer. Imaginile sunt surprinse dupa ce avionul ucrainean este deja in flacari dupa ce a fost lovit de o racheta lansata de la sol de un sistem antiaerian rusesc, piloții incercand…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in data de 29 septembrie, va avea loc o greva generala in numeroase sectoare de activitate. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, se anticipeaza perturbari…

- Presedintele Vladimir Putin a emis, luni, un decret prin care ii acorda cetatenie rusa lui Edward Snowden, un fost colaborator al Agentiei Centrale de Informatii (CIA) care a fugit in Rusia dupa ce a dezvaluit documente secrete despre activitati ale Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA). Edward…

- Rusia și-ar putea inchide granitele de miercuri, dupa ce sute de mii de barbati au fugit din tara in ultimele patru zile. Aceștia aleg sa paraseasca tara dupa ce Vladimir Putin a dat ordinul de mobilizare. Potrivit datelor transmise de Serviciul rus de informații FSB, in doar patru zile, 261.000 de…

- Interlopul care și-a batut iubita a fost reținut de polițiști pe Aeroportul Otopeni și a fost dus la audieri. Fane Vancica se intorcea din Italia. La data de 01 septembrie, ora 22.15, Secția 16 Poliție a fost informata de catre polițiști din cadrul Poliției de Frontiera Aeroport Henri Coanda București…