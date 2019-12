Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Chisinau, Ion Ceban, a promis sambata ca va lua masuri dupa ce locuitori ai capitalei Republicii Moldova s-au aratat nemultumiti pe retelele de socializare fata de aparitia unei uriase soparle gonflabile langa bradul de Craciun din Piata Marii Adunari Nationale, scrie unimedia.info potrivit…

- CHIȘINAU, 13 dec – Sputnik. Ion Ceban i-a gasit de lucru fostului primar al Chișinaului, Dorin Chirtoaca. Asta dupa Chirtoaca s-a indrijit de felul in care sunt aranjate drapelele din sala de ședințe a Primariei. Noua administrație a Capitalei inchide gheretele stradale pe-un cap: Anunțul…

- Moș Craciun și Alba ca Zapada împart zâmbete copiilor și adulților. Primarul Ion Ceban informeaza locuitorii Capitalei ca aceștia pot fi întâlniți lânga Pomul de Craciun din Piața Marii Adunari Naționale. „Puteți face poze împreuna cu ei, cu…

- CHIȘINAU, 11 dec - Sputnik. Proiectul de modificare a Legii cu privire la Procuratura, elaborat de Blocul ACUM, care prevede ca in fruntea Procuraturii Generale vor putea fi numiți cetațeni straini, a primit aviz negativ din partea Guvernului. © Sputnik / Miroslav Rotari Peter Michalko, in vizita…

- Accident in lant in Piata Marii Adunari Nationale. Patru masini s-au ciocnit in preajma Pomului de Craciun.Imaginile au fost publicate de catre un martor ocular pe Facebook.Deocamdata nu se cunosc cauzele producerii accidentului.

- CHIȘINAU, 5 dec – Sputnik. Valoare marfurilor depistate de angajații Secției investigare fraude economice a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau depașește trei milioane de lei. © Fotolia / DavilesGuvernul vrea sa impoziteze cumparaturile on-line facute de moldoveni Ofițerii de investigație…

- Activitatile dedicate sarbatorilor de iarna se vor desfasura in perioada 1 decembrie – 10 ianuarie in Piata Marii Adunari Nationale si in scuarul Catedralei mitropolitane „Nasterea Domnului”. Evenimentele dedicate sarbatorilor de iarna vor incepe in aceasta duminica cu un program artistic. Formatiile…

- © Sputnik / Miroslav Rotari Viceprimarii propuși de Ion Ceban au fost votațiCHIȘINAU, 28 nov – Sputnik. Primarul orașului Moscova, Serghei Sobeanin, l-a invitat pe ion Ceban sa intreprinda aceasta vizita inca in data de 26 noiembrie, arunci cand l-a felicitat pe Ceban cu victoria obținuta in alegerile…