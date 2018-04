Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier in care doi soti au ars de vii in masina, din cauza unui sofer care conducea o masina din Marea Britanie, readuce in discutie tema privind conducerea pe drumurile publice a masinilor cu volanul pe dreapta. Specialistii spun ca cele mai mari probleme sunt la depasiri.

- La conferinta GTC organizata de Nvidia, compania a facut o demonstratie impresionanta. Un automobil aflat in apropierea evenimentului a fost controlat de un sofer prin intermediul realitatii virtuale. „Nu este cu noi. Se uita la forma virtuala...

- KIA a prezentat acasa noua generatie a sedanului sau varf de gama numit K9, cunoscut pe alte piete ca si Quoris sau K900. Masina urmeaza sa-si faca debutul la nivel international peste cateva zile la Salonul Auto de la New York. Prezentarea locala in graba ar fi motivata de faptul ca modelul de top…

- „Nu este corect sa se insinueze ca am venit vai de capul nostru în administrație. Familia noastra niciodata nu a fost la limita saraciei sau chiar saraca. Când am venit la Primarie, stateam destul de bine”, a declarat Dorin Chirtoaca, într-un interviu pentru ziarul…

- Mișcarea Civica Europeana, formata din deputați ai primului Parlament, care au votat Declarația de independența, și personalitați care au militat pentru renașterea și eliberarea naționala, îndeamna partidele proeuropene sa desemneze candidați comuni la alegerile locale noi din municipiile…

- Kazahstanul este interesat in deschiderea unui centru specializat pentru expoziția și vinzarea de vinuri moldovenești de calitate. Acest lucru a fost menționat de catre consulul general al Kazahstanului in țara noastra, Igor Mussalimov, la intrevederea sa de la Chișinau cu ministrul Economiei și Infrastructurii…

- Jaguar a prezentat in seara zilei de 1 martie in Graz, Austria, in cadrul unui eveniment special si in compania prezentatorului TV, comediantului Jack Whitehall, primul sau electromobil numit I-PACE. Noul model este si un al treilea membru al familiei de SUV-uri PACE. Aceasta masina electrica care se…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu Romania, semnatarii acesteia exprimandu-si bucuria de a sarbatori impreuna cu romanii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri...