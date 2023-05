Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai tare Parc de aventura din sud-estul Romaniei s-a deschis in Galați - Escapeland este senzațional!/ Costel Fotea, președintele CJ: Nu ne vom opri aici!Astazi, a fost deschis Parcul de Aventura din județul Galați, amenajat in Padurea Garboavele. Valoarea investiției a fost de peste 1,6 milioane…

- Presedintele rus Vladimir Putin este declarat indezirabil pe teritoriul Republicii Moldova. Despre aceasta a declarat prim-ministrul, Dorin Recean, la Cutia Neagra. Totodata, Igor Ceaika, cofondatorul Uniunii de afaceri moldo-rusa nu poate intra in țara noastra. -„Noi avem o lista lunga și tot ii trimitem…

- Adina Valean, comisarul european pentru transporturi, a vorbit despre situatia infrastructurii din Romania. Romania trebuie sa aiba cel putin trei autostrazi finalizate - A1, A3 si A8 - pentru a detine o infrastructura nationala rezilienta, dar si o Dunare navigabila tot anul si un hub maritim modern…

- Parcul de ambulanțe al Centrului Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca (CNAMUP) a fost reinnoit cu doua ambulanțe noi și echipament medical. Autosamitarele dar și dispozitivele medicale: 45 de pulsoximetre, 22 de electrocardiografe și 315 lanterne frontale, au fost donate de Misiunea…

- Ca in fiecare an, intre 15 martie- 15 aprilie, Direcția Silvica Dambovița marcheaza prin activitați specifice „LUNA PLANTARII ARBORILOR”, eveniment important nu numai pentru regenerarea fondului forestier dar care a capatat in timp un pronunțat caracter educativ in randul populației de toate varstele…

- Reprezentanții primariei Chișinau, impreuna cu tinerii, amiu plantat astazi - Aleea Tinerilor in Parcul „La Izvor”. Este un eveniment care se inscrie in șirul acțiunilor dedicate Anului Tineretului, declarat de Primaria Chișinau. Pe alee au fost sadiți copaci de sakura și tot astazi in Parcul „La Izvor”…

- Maia Sandu are nevoie de noi, afirma europarlamentarul Nicu Ștrefanuța. El precizeaza ca a cerut ajutor de urgența pentru Republica Moldova din partea Uniunii: „Situația din zona devine din ce in ce mai complicata iar daca tot le spunem celor de peste Pru

- Europarlamentarul Nicu Ștefanuța (Renew Europe) a inițiat un demers pe langa Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Joseph Borrell, prin care solicita ajutor de urgența pentru Republica Moldova, ca urmare a declaraților Președintelui Maia Sandu.