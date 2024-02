Stiri pe aceeasi tema

Cardiologii din Aurich, Germania, au salvat viața celui mai in varsta pacient care a primit vreodata tratament cu cateter cardiac.

Saritul cu coarda, un exercițiu simplu dar profund eficient, ofera beneficii remarcabile pentru sanatatea cardiovasculara, intarirea musculaturii și articulațiilor, și inducerea starii de fericire prin eliberarea de endorfine.

Transilvania, o regiune invaluita in mister și legende, ofera calatorilor sai o calatorie unica prin timp, cultura și natura sa...

Platoul Vartoapelor, in Munții Bucegi, este o destinație de vis pentru iubitorii de natura, oferind peisaje spectaculoase, biodiversitate bogata și legende fascinante. Acest paradis natural, situat la 1800 de metri altitudine și accesibil din Sinaia, promite o experiența unica de explorare a peșterilor,…

Vizitați Centrul Memorial „Marin Preda" și pașiți intr-o lume unde tradiția și istoria se impletesc cu moștenirea unui mare scriitor roman, in inima autentica a Teleormanului.

Nemulțumiți de rezultatele echipei din ultima perioada, rapidiștii l-au transferat definitiv pe atacantul Florent Hasani (26 de ani). Acesta a oferit un prim interviu la scurt timp dupa ce și-a pus semnatura pe contractul cu formația giuleșteana. Postul de baza al lui Florent este cel de extrema dreapta,…

Astazi, pasagerii Aeroportului Internațional "George Enescu" Bacau au avut parte de o experiența de neuitat, imbinand farmecul sarbatorilor de iarna cu tradițiile romanești autentice. Ansamblul Folcloric "Busuiocul" a fost protagonistul unei serii speciale de colinde și datini, oferind o atmosfera plina…

- Franța, o alta țara in care traiesc cateva sute de mii de romani, a devenit in ani o a doua casa. De 1 Decembrie se gandesc la Romania, vorbesc despre tradiții și iși doresc pentru țara lor unitate și prosperitate.