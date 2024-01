FOTO. Noua clădire a Școlii Gimnaziale 13, aproape finalizată Șantierul pentru construirea noii cladiri a Școlii Gimnaziale nr. 13, din Calea Șagului, este mai aproape de finalizare. Momentan, aceasta este „la gri”. Termenul din contract ar fi in vara acestui an, cand vor fi și cumparate noi piese de mobilier, astfel elevii ar trebui sa fie primiți aici din anul școlar urmator. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua cladire de care Școala Generala nr. 13 din Calea Șagului va beneficia, a ajuns ”la gri”. Tamplaria și sistemul de termoizolare sunt aproape gata, iar constructorul a revenit pe șantier cu echipele sale inca din prima saptamana din an. Finanțarea e asigurata, in cea mai mare parte, cu fonduri europene…

- Catalin Bordea a suferit enorm dupa divorțul de Livia, iar acum a explicat cum ar trebui sa fie partenera ideala in viziunea lui. Fosta soție l-a inșelat cu unul dintre prietenii lui.Catalin Bordea a divorțat in acest an de Livia, femeia care i-a fost alaturi in ultimii 11 ani. Actorul de comedie a…

- Blocajul existent in prezent in continuarea procedurilor pentru demolarea vechii arene Dan Paltinișau și ridicarea unui stadion nou se datoreaza administrației județene, spune liderul PSD Timiș, Alfred Simonis. Sunt șapte puncte pe care CJT trebuia sa le rezolve, care au fost prezentate in ședința Comisiei…

- Lucrarile la Maternitatea pe care Consiliul Județean Timiș a ridicat-o, in cadrul unei finanțari prin programul transfrontalier Romania – Ungaria se apropie de final. Termenul oficial de finalizare este in cea de a doua jumatate a lunii noiembrie. In ceea ce privește construcția, mai este de lucrat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a facut o noua vizita la Timișoara, de aceasta data la aeroportul internațional. Aici, lucrarile au inceput in toamna anului trecut și ar trebui sa fie gata pana la mijlocul lunii ianuarie 2024. Momentan, acestea sunt finalizate in proporție de 75%, dar ar…

- Lucrarile la noua aripa a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita, finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), avanseaza intr-un mod sustinut, astfel ca, la aceasta data, aproape jumatate din structura este ridicata, a anuntat miercuri managerul unitatii spitalicesti, Gabriel…

- Un incendiu a izbucnit, in cursul acestei dimineți, la magazinul „La Bariera” din cartierul Tache. In aceste momente, intervin pompierii, cu autospecialele de stingere cu apa și spuma, și un echipaj SMURD. Traficul in zona se desfașoara cu dificultate. Momentan, nu se știe cauza producerii incendiului…