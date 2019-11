FOTO – Mopedist rănit grav în față la Oncos, în Florești Un tanar in varsta de 30 de ani a ajuns la spital, cu leziuni grave, dupa ce o duba a firmei Oncos l-a lovit. Accidentul s-a produs la ieșirea din curtea Oncos Florești. Șoferul autoutilitarei, in varsta de 41 de ani, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa. Polițiștii spun ca la ieșirea din curtea Oncos, șoferul nu i-a acordat prioritate de trecere tanarului care conducea mopedul, intrand in coliziune cu acesta. Victima și șoferul vinovat de producerea accidentului sunt din Florești. O autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD au fost alertate, in aceasta dimineața,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani, din Craiova, a fost ranit, in urma cu putin timp, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un autoturism care nu a acordat prioritate. Un sofer de 73 de ani, din Ghercesti, conducea un autoturism pe DN 65 F, iar la intersecția cu str Aeroportului nu a acordat prioritate.…

- Șoferul unei mașini a fost ranit, luni dimineața, in urma unui accident produs pe DN7, Sibiu-Ramnicu Valcea, pe raza localitații Balota, județul Valcea, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc luni dimineața pe DN7, unde, in urma unei depașiri neregulamentare,…

- In aceasta dupa-amiaza s-a produs un tragic accident rutier pe un drum vicinal, din apropierea Bradului. Un barbat, in varsta de 87 de ani, a pierdut controlul direcției și s-a rasturnat cu mașina intr-o rapa. O femeie, pasagera in mașina, și-a pierdut viața, iar șoferul a fost ranit. ”In…

- UPDATE -1 Barbatul ranit a decedat la spital. ȘTIREA INIȚIALA, mai jos. Un grav accident rutier s-a produs, vineri dimineața, pe Varianta Valcele-Apahida. O cisterna a lovit in spate un camion. Șoferul cisternei a ramas incarcerat și a avut nevoie de pompieri pentru a fi scos din cabina. Polițiștii…

- Un accident tragic a avut loc in Tureac in urma cu circa o ora, unde un barbat și-a pierdut viața, dupa ce a fost accidentat de o caruța. Totul s-a petrecut din cauza unui șofer baut, care se afla la volanul unui tractor, autovehicul de care era atașata caruța. Accidentul s-a petrecut in curtea unui…

- Un șofer fost ranit dupa ce s-a rasturnat cu camionul pe care il conducea. Autoutilitara era incarcata cu piatra, iar aceasta s-a impraștiat pe șosea. Accidentul a avut loc pe DN74 intre localitațile Zlatna și Galați, in județul Alba. Mai multe echipaje medicale s-au deplasat la fața locului…

- Sambata dimineața, pe DN17C, in orașul Nasaud, un copil de 12 ani, care se deplasa pe bicicleta, pe direcția de mers Nasaud-Salva, a fost accidentat de o autospeciala de Ambulanța. Conform verificarilor efectuate de polițiști la fața locului, se pare ca baiatul ar fi efectuat un viraj brusc spre stanga,…

- Un tren de persoane in care se aflau 30 de pasageri a deraiat, miercuri, in Dorohoi, județul Botoșani, dupa ce a lovit un camion. Calatorii s-au autoevacuat dupa accident, singurul ranit fiind șeful de tren. Potrivit ISU Botoșani, in tren se aflau circa 30 de pasageri, care s-au autoevacuat. Singurul…