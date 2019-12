Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna sunt cele mai frumoase si indragite perioade din an, care aduc bucurie, colinde și nelipsitele cadouri pentru toti. Prin aceste sincere gesturi ne aratam afectiunea si dragostea pentru ceilalti. Cadourile sunt cele care reusesc sa aduca zambetul pe buze, de fiecare data, indiferent…

- Misha este una dintre cele mai frumoase femei de la noi din tara, dar si o artista desavarsita. Sarbatorile sunt mai aproape decat ne asteptam, iar vedeta si fiica ei, Maya, au facut o sedinta foto de senzatie.

- Romanii care decis sa-si petreaca Sarbatorile de iarna in tara au optat pentru traditionalele vacante interne, in Maramures si Bucovina, sau in statiunile montane, multi orientandu-se catre hoteluri care ofera, pe langa cazare si masa, si alte servicii precum sesiuni de wellness in salina, bai cu aburi…

- Connect-R și Misha au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Au impreuna o fetița și deși au decis sa divorțeze, cei doi au ramas in relații foarte bune. Artistul vorbește intotdeauna frumos, despre mama copilului sau. Connect-R a vorbit intr-un interviu acordat pentru AnteaStars,…

- Cu Moș Nicolae, Moș Craciun și locomotiva cu abur spre sarbatorile de iarna, așa ii invita cei din Brad pe localnici și nu numai sa iși inceapa sarbatorile de iarna care debuteaza in luna decembrie. Trenul va circula in zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie. Trenul cu Moș Nicolae va circula in data…

- Connect-R și Misha au decis sa divorțeze in urma cu doi ani, insa cei doi pare sa petreaca la fel de mult timp impreuna, exact ca atunci cand erau casatoriți. Acum, aceștia sunt in Roma alaturi de fetița lor și petrec clipe frumoase.

- Misha a explicat, pentru click.ro, care este relația sa cu fostul partener de viața, artistul Connect-R, impreuna cu care are un copil. Dupa ce s-a aflat ca au divorțat, Misha și Connect-R au ramas in relații foarte bune de dragul fetiței lor, Maya, in varsta de șase ani. Au petrecut chiar vacanțe impreuna…