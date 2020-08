Cel puțin zece mii de manifestanți s-au adunat duminica la Bangkok pentru a protesta împotriva guvernului și pentru a solicita reforma monarhiei, pe masura ce tensiunea crește în Thailanda și mișcarea pro-democrație crește, relateaza AFP.

"La manifestația studenților, exista 10.000 de oameni", a declarat pentru AFP un purtator de cuvânt al Poliției Metropolitane din Bangkok.



It's time for a revolution! The demolition century to bring down the Dictators. When our democracy succeeded in winning evil tyrant, that is the new era of #Thailand. Long Live Democracy…