Pilotul Mihai Ban și Ion Ștefan Calin (alias Cheloo de la Paraziții) au ajuns pe podium, bifand un rezultat de excepție in acest weekend. A fost singura echipa din Romania care a participat la etapa Riverside Baja Ungaria, in cadrul campionatului european! Prima etapa a campionatului european de cross country s-a desfașurat in acest weekend la Riverside Baja Ungaria. Singura echipa din Romania care a participat a fost Transilvania Rally Team, cu nasaudeanul Mihai Ban – pilot și Ion Ștefan Calin (alias Cheloo de la Paraziții) – copilot. „Felicitari pentru Mihai Ban! Nu e simplu sa ai in dreapta…