Stiri pe aceeasi tema

- Politistii vranceni au confiscat in ultimele trei zile material lemnos in valoare de aproape 240.000 lei in urma unor actiuni pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In perioada 10-12 noiembrie, politistii Biroului de…

- Politistii au confiscat material lemnos in valoare de peste 28.500 de lei. A fost indosponibilizata o cantitate de 21,87 metri cubi de lemn de foc din specia fag si 38,28 metri cubi de cheresteaBiroului de Investigare a Fraudelor al Sectiei Regionale de Politie Transporturi au verificat 3 operatori…

- CONTROALE PENTRU COMBATEREA ILEGALITAȚILOR SILVICE In perioada 16-17 septembrie a.c., polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Serviciului de Ordine Publica și cei ai Secțiilor de Poliție Rurala Golești, Gugești, Vidra și Panciu, alaturi de specialiști din domeniul silvic au…

- Avand in vedere necesitatea prevenirii si combaterii delictelor silvice in judetul Bistrita-Nasaud, Politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu cei ai sectiilor de politie rurala si in colaborare cu specialisti ai Garzii Forestiere Bistrita si silvicultori din cadrul ocoalelor silvice…

- Politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu cei ai sectiilor de politie rurala si in colaborare cu lucratori din cadrul ocoalelor silvice au continuat actiunile pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice in judetul Bistrita-Nasaud. In acest context, la data de 3 septembrie…

- In perioada 30 august – 3 septembrie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice, precum și efective din cadrul subunitaților teritoriale ale inspectoratului, sprijinite de lucratori din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Maramureș, organe silvice din…

- Politistii harghiteni au confiscat material lemnos in valoare totala de circa 70.000 de lei si au aplicat sanctiuni in cuantum total de aproximativ 50.000 de lei, in urma unor ample actiuni de combatere si prevenire a delictelor silvice, in cadrul carora au fost constate mai multe infractiuni de taiere…

- Doi barbati si un minor din Mures au inselat un batran, de 81 de ani, din Focsani, cu 10.000 de lei, dandu-se drept curieri ai Bisericii. Acestia au fost depistati ulterior de politisti in trafic, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, citat de Agerpres . „La data de 18 august,…