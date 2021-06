FOTO Mai multe TIR-uri au luat foc în Vâlcea. Pericol uriaș de explozie. Pompierii intervin Mai multe echipaje de pompieri intervin la un incendiu uriaș izbucnit intr-o parcare aflata la ieșire din Rm. Valcea. Mai multe tiruri și o duba au luat foc, iar pericolul de extindere a focului și de producere a unei explozii este uriaș. In apropiere sunt parcate, dupa cum se observa și din imagini, cisterne pentru […] The post FOTO Mai multe TIR-uri au luat foc in Valcea. Pericol uriaș de explozie. Pompierii intervin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii, au fost auzite sambata, in subteran pe o strada din municipiul Constanta. Mai multe autospeciale ISU au ajuns la fața locului și verifica o posibila acumulare de gaze. In zona iese foc din pamant la aproximativ doi metri de un bloc. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Purtatorul de cuvant al ISU Braila, Ștefan Stoian, a declarat joi, la Antena 3, ca cisterna care s-a rasturnat pe DN 21A, intre localitatile Baraganu si Tandarei, a explodat. „Nu a fost ranita nicio persoana aflata la locul interventiei, echipajele si-au luat masurile de precautie”, a adaugat purtatorul…

- Pericol uriaș pe DN21 A intre localitatile Baraganu si Tandarei, unde o cisterna s-a rasturnat și a luat foc. Traficul este blocat, iar pompierii acționeaza la fața locului cu mai multe autospeciale. Anvelopele au luat foc, iar flacarile au inghițit intreaga cisterna, fumul negru observandu-se de la…

- Pompierii din Dambovița intervin, miercuri dimineata, pentru salvarea unui cioban, care a ramas izolat cu tot cu turma de 800 de oi dupa ce apele s-au revarsat. Localitatea Cornesti este inundata. Ciobanul a cerut ajutor la serviciul unic de urgența 112 dupa ce nu a mai putut inainta. Esre inconjurat…

- O cisterna incarcata cu motorina și un autoturism s-au ciocnit violent, marți, pe DN 24A Barlad-Huși, in apropierea comunei Zorleni, din județul Vaslui. Cisterna s-a rasturnat pe carosabil. In varsta de 18 ani, șoferița autoturismului a ramas incarcerata. Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit,…

- Pompierii din Buzau intervin, marti seara, pentru lichidarea unui incendiu care a izbucnit la un centru de colectare a PET-urilor, cu risc de extindere la alte imobile. Interventia este ingreunata din cauza vantului care sufla cu putere. Au ars doua TIR-uri. La fata locului intervin 5 autospeciale de…

- Ministerul de Interne anunța printr-un comunicat de presa ca va achiziționa 27 de perne pneumatice ce vor dota inspectoratele pentru situații de urgența din mai multe județe și Municipiul București. Pernele pneumatice sunt destinate salvarii persoanelor in cazul incendiilor sau a tentativelor de suicid.…

- Statistica DSP pentru intervalul 22 martie- 23 aprilie este ingrijoratoare. In ce privește numarul de noi cazuri de COVID-19 a fost raportat un numar de 6140, iar in ceea ce privește decesele, este vorba de 174 de romani internați la ATI care au pierdut lupa cu virusul. In acest moment, secțiile ATI…