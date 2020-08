FOTO Mai multe persoane au fost implicate într-un accident rutier

Din primele informații, conducatorul unui autoturism care circula pe DN1 E60, pe direcția Cluj-Napoca - Oradea, a oprit între Gilau și Capușu Mare pentru a efectua un viraj la stânga, în curtea unui local public. În timp ce conducatorul auto aștepta sa efectueze manevra în condiții de siguranța, în spate s-a format o coloana. În momentul în care conducatorul auto se afla în viraj stânga, un autovehicul aflat în depașirea coloanei a intrat în coliziune cu acesta. Ulterior impactului… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

