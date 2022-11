FOTO – Lupta împotriva drogurilor a unit politicienii. Dezbatere fără precedent cu problema stupefiantelor pe masă Deși pare greu de crezut, pentru cateva ore, cei mai importanți politicieni din Bistrița-Nasaud au lasat armele și animozitațile deoparte și s-au concentrat pe una dintre cele mai „arzatoare” probleme cu care se confrunta societatea romaneasca: drogurile. Scopul nu a fost doar dezbaterea acestor probleme deja cunoscute, ci și identificarea celor mai bune soluții care pot fi materializate in proiecte de lege. Dezbaterea care a reunit in aceeași sala a Palatului Culturii parlamentari din mai multe partide, dar și autoritați județene și locale, reprezentanți ai elevilor, parinților și profesorilor… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

