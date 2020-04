Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 18 ani din Baia Mare a disparut zilele trecute, iar acum apropiatii o cauta. O cheama Carmen Tataran si a disparut in 5 martie 2020, dupa ce a iesit de la scoala. Parintii o cauta si sunt disperati, fiind in lasa a 12-a la Colegiul National ”Mihai Eminescu” din Baia Mare. Anuntul apropiatilor:…

- Opoziția și Guvernarea prezinta doua tablouri diferite referitor la negocierile dintre PD și PSRM, in ceea ce privește oficializarea coaliției dintre aceste doua formațiuni. Socialiștii și democrații afirma ca se duc tratative grele, iar cei din Blocul ACUM și grupul Pro-Moldova afirma ca totul este…

- Familia unei tinere eleve din Timișoara este in culmea disperarii, dupa ce fata lor a disparut. Minora a fost vazuta ultima data in urma cu doua zile, miercuri, in 29 ianuarie, cand a plecat de la școala. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac cercetari pentru a-i da de urma Denisei-Claudia…

- Ajuns la cea de-a IV-a ediție, Salonul Internațional de Arta Fotografica denumit Campina - International Exhibition of Photography a reușit și de aceasta data sa reuneasca un numar foarte mare de lucrari trimise de fotografi valoroși din intreaga lume. In total s-au primit 7.458 fotografii, de la 552…

- Amazon a recomandat utilizatorilor sa dezinstaleze un produs pentru care PayPal tocmai a platit 4 miliarde de dolari, extensia browserului Honey fiind vazuta ca un „risc de securitate”, relateaza CNBC, potrivit Mediafax.PayPal a platit 4 miliarde de dolari pentru startup-ul care a colaborat…