Stiri pe aceeasi tema

- La cele doua puncte organizate pe raza municipiului au participat circa 150 de voluntari, iar intre reprizele de ploaie, a fost umplut un camion al Salubritații cu saci plini cu deșeuri. La Platoul Cornești au fost elevii unei clase de la Gimnaziul "Tudor Vladimirescu" iar pe malul raului Mureș elevi…

- Acțiunea, parte a inițiativei "Let"s do it, Romania" a avut loc ieri dupa masa și s-a desfașurat in zona digului și a stației de pompare din oraș, a explicat purtatorul de cuvant al ABA Mureș, Calin Fokt: Ieri, in Luduș, 49 de voluntari, salariați ai Administrației Bazinale de Apa, au strans de pe indiguirea…

- Incendiile din acest an au afectat in Romania 150.000 de hectare, adica de zece ori mai mult fata de media anilor 2006 – 2021, a transmis, vineri, fostul sef al Garzii de Mediu Octavian Berceanu, invocand date oferite de Sistemul european de informatii privind incendiile forestiere (EFFIS). El a atras…

- Cinci tineri voluntari au reprezentat Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului – Universitatea din București și Romania la cea de IV-a ediție a International Geopark Camp for Youth. Este o tabara organizata de Geoparcul Internațional UNESCO transfrontalier Muskau Arch care faciliteaza cooperarea…

- In perioada 2021-2027, țara noastra va primi in total 31,7 miliarde de euro pentru coeziunea economica, sociala și teritoriala, competitivitatea și tranziția verde și digitala. Romania va primi in total 31,5 miliarde EUR din partea politicii de coeziune in perioada 2021-2027, in cadrul acordului sau…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a iesit luni cu o reactie dura in urma declaratiilor premierului Ungariei, Viktor Orban, la Baile Tusnad. Social-democratul afirma ca Romania nu este trambulina mesajelor antieuropene si proruse ale premierului ungar, iar aceste momente, oarecum penibile si…

- In localitatea Poduri, din judetul Bacau, vor fi construite in aceasta saptamana doua locuinte pentru doua familii vulnerabile din comunitate. Este prima construire accelerata organizata de Habitat for Humanity de la inceputul pandemiei la care participa 150 de voluntari, dupa cum explica Madalina Neacsu,…

- Au fost eliberate primele numere de inmatriculare verzi in Romania. Incepand de luni, unele automobile din Romania pot beneficia de astfel de numere. Vehiculele deja inmatriculate care respecta criteriile de acordare a acestora pot fi preschimbate la cerere. Masura introducerii lor are ca scop creșterea…