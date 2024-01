Stiri pe aceeasi tema

- Lacul Balaton, cunoscut sub numele de „Marea Ungariei”, a suferit o transformare captivanta, deoarece vanturile puternice au facut ca apele sale sa se reverse pe zonele de coasta, creand formațiuni de gheața incantatoare. Imagini uluitoare care surprind acest fenomen au fost impartașite pe pagina de…

- Coreea de Nord susține ca satelitul sau de spionaj lansat recent a reușit sa capteze imagini ale unor repere americane emblematice, inclusiv Casa Alba, Pentagonul și stațiile navale americane din apropiere. Presa oficiala de la Phenian transmite ca liderul nord-coreean Kim Jong Un a vazut personal aceste…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, și-a pregatit din timp ieșirea din țara. A facut un live pe Facebook, vineri, 24 noiembrie, la 3 dimineața, a schimbat doua taxiuri pentru a scapa de eventualii urmaritori si a folosit buletinul unui var primar ca sa treaca prin vama. Catalin Chereches…

- Plajele de pe litoralul romanesc arata acum ca dupa Apocalipsa. Imaginile din prezent nu mai au nimic in comun cu cele din timpul verii, așa cum se poate observa din aceasta filmare. @anastasia_addams888 Imagini cu locatia din zilele de vara pe instagram: casa.analys Ne ramane doar sa ne rugam! #fyp…

- Israelienii au facut publice imagini cu un nou tunel al teroristilor, aflat chiar sub principalul spital din Gaza, al-Shifa. Hamas neaga prezenta militara in unitatea medicala. Israel si Hamas sunt la un pas de un acord pentru eliberarea ostaticilor in schimbul unei incetari a focului. Sub spitalul…

- Situația in Gaza devine tot mai critica, in ce-a de cincea saptamana de razboi dintre Israel și Hamas. Al-Shifa, cel mai mare spital din Fașie, devine pe ora ce trece exact cum avertizasera medicii in urma cu doua saptamani: un adevarat cimitir. Reprezentanții Organizației Națiunilor Unite (OMS) spun…

- O tanara de 21 de ani, din comuna Corod, sat Bratulești, județul Galați, batuta și amenințata cu moartea in mod repetat de soț, a incercat sa fuga la domiciliul parinților ei.Barbatul a obligat-o sa se urce in mașina, din care femeia disperata a reușit sa se arunce in timpul mersului, scrie Vremea Noua.…

- Valea Oltului blocata de un TIR rasturnat de-a curmezișul șoselei. Accidentul, surprins de camera de bord a mașinii din spate. Impactul devastator a avut loc pe DN 7, in localitatea Caineni, judetul Valcea, și a fost surprins de o camera de bord. Soferul unui TIR pierde controlul volanului si se rastoarna…