Stiri pe aceeasi tema

- Ne gandim mereu la cititorii no"trii a"a cE avem o nouE propunere de mascE pentru un ten curat "i sEnEtos. Propunerea noastrE de astEzi este masca cu afine, iaurt "i lEmaie. Este o mascE u"or de realizat care combate cele mai mari probleme are tenului "i anume acneea, ridurile "i excesul de sebuum.…

- Sotia lui Joe Manganiello a avut un tort… la fel la rochia pe care a ales s-o poarte in seara petrecerii Sofia, alaturi de sotul ei Focoasa actrita a implinit 46 de ani. Iar pentru aceasta ocazie si-a comandat un tort alb cu buline aurii, intocmai ca rochia aleasa pentru noaptea in care s-a distrat…

- Pentru Oana Roman, data de 15 iunie este una cu o semnifica:ie aparte. Este ziua cand "i-a unit destinele cu Marius Elisei, cel care i-a fost aproape in ultimii patru ani. Nunta lor nu a fost deloc cea mult visatE, a"a cum a recunoscut chiar vedeta. Prin urmare, cu ocazia aniversErii, au repetat ~pE:ania…

- ainuta pe care a purtat-o Kate Middleton la nunta regalE nu a fost deloc intens discutatE, din cauza unui motiv simplu: la momentul respectiv, toatE lumea a vorbit de faptul cE Ducesa de Cambridge a imbrEcat o rochie pe care o mai purtase de incE douE ori, inainte de marele eveniment.

- DupE multi ani de relatie, a venit xi momentul axteptat de cei doi xi anume: cununia. Alex Bourceanu xi Adina au prganizat o cununie de poveste, in Grecia, unde i-au avut alEturi pe celebrii naxi: Anamaria Prodan xi Reghecampf.

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat o femeie, de 23 de ani, din comuna Panticeu, banuita de comiterea unui furt. Aceasta a fost reținuta pentru 24 de ore, iar in cursul zilei de azi a fost emis pe numele femeii un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Conform…

- Majoratul reprezinta acel moment care duce adolescentul imatur dar plin de dorinte si vise frumoase inspre maturitate. Atunci isi castiga libertatea de a fi asa cum isi doreste, cadou care vine la pachet si cu o viata asupra caruia porta intreaga responsabilitate. Fiecare tanar isi doreste ca acest…

- Nunta regala se apropie cu pași repezi și pe buzele tuturor exista o singura intrebare:”Oare, cum va arata rochia de mireasa a lui Meghan Markle?”. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Exista insa o persoana care va vedea rochia de mireasa inaintea tuturor! Este…