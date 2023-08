Calendar Ortodox 1 august 2023. Sarbatoarea mare azi!

In aceasta luna, in ziua intaia, pomenirea scoaterii cinstitului lemn al Cinstitei si de viata facatoarei Cruci.Era obiceiul la Constantinopol in aceasta zi de a scoate Lemnul Sfant al Cinstitei si de viata facatoarei Cruci din palatul imperial in procesiune pana la catedrala Sfanta Sofia, la… [citeste mai departe]