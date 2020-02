Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti va recomanda unitatilor de invatamant ca inainte de inceperea primei etape de inscriere la invatamantul primar sa aiba elaborata o procedura cu niste...

- Meteorologii avertizeaza ca bucureștenii vor avea parte de doua zile de ploi, vant și ninsori. Joi vor fi minus 2 grade noaptea și se anunța viscol.Citește și: Liviu Pleșoianu iși anunța DEMISIA din PSD: Eu NU merg mai departe cu academicienii serviciilor Potrivit ANM, incepand de marți…

- Formarea claselor pregatitoare vine anul acesta, in Capitala, cu o modificare esențiala: elevii vor fi repartizați pe clase in ordinea alfabetica a numelor sau prin tragere la sorți “in ședința publica...

- 17 ani de relație, un baiat de 16 ani, stabilitate și o soție iubitoare, mai tanara decat el cu 11 ani, la toate acestea a dat cu piciorul actorul Bebe Cotimanis atunci cand a decis sa puna punct relației cu Florina Marcuța. Din fericire, ambele parți sunt acum impacate cu decizia luata, iar femeia,…

- Atat in Orient, cat și in Occident, oamenii meditau cu cel puțin 2500 de ani in urma. Cu toate acestea, practica meditației a ramas mult timp in sfera relgioasa sau spirituala. Anul 1960 a adus o prima schimbare prin practica meditației transcedentale, atragand mulți adepți, printre care și membrii…

- Anca Turcasiu este una dintre cele mai apreciate actrite si cantarete din Romania. Vedeta are 49 de ani si a decis ca e timpul pentru o schimbare in viata ei, socandu-si intr-un mod exploziv fanii.

- Au aparut primele reacții dupa demisia Andreei Raducan din funcția de președinte al Federației Romane de Gimnastica. Campioni olimpici sau mondiali sunt de partea Andreei, care a cerut o schimbare radicala.

- Pink este una dintre cele mai cunoscute artiste de rang international, vocea si nebunia de care a dat dovada de-a lungul anilor propulsand-o la nivelul la care este astazi. "Nebunia" s-a activat si in prezent, vedeta postand o imagine care i-a socat pe toti.