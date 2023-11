Stiri pe aceeasi tema

- Este clar, la Gloria mai este mult de munca pana ca echipa sa redevina ceea ce era acum doua-trei sezoane. Dupa șapte etape, Buzaul e abia pe 7, cu noua puncte și doar trei victorii, poziție calduța, dar departe de obiectiv. Meciul de sambata, cu Craiova, lasa loc pentru concluzii, atat pentru fani,…

- Județul Buzau se pregatește sa cucereasca inimile telespectatorilor in sezonul doi al cunoscutului serial „Flavours of Romania”. Celebrul documentarist englez Charlie Ottley s-a intors la Buzau pentru a filma cel de-al doilea episod care va aparea pe 20 septembrie pe Netflix, iar Geoparcul UNESCO „Ținutul…

- Meci fara istoric, duminica seara, in Sala Sporturilor Romeo Iamandi. Atmosfera incinsa și la propriu și la figurat nu s-a transmis și catre fetele lui Daniel Anca, sportive care au inceput timorat meciul, permițandu-le adversarelor sa ia un avans important inca din start. La fel se intamplase, de altfel,…

- Meci spectaculos facut de Gloria la Dej. Gazdele au condus cu 2 la 0, dar Buzaul a revenit in repriza secunda, reușind patru goluri in 30 de minute. Unirea a deschis scorul dupa o balbaiala colectiva in defensiva Gloriei. Adrian Pop a impins balonul cu șpițul din șase metri, printre picioarele lui Greab.…

- Victorie fara emoții pentru Gloria, intr-un play-off in care drumul a fost mai greu, poate, decat meciul in sine. Buzaul cu o formula in care s-au regasit atat titulari cerți cat și fotbaliști care au jucat mai puțin a deschis scorul repede, prin Dumitrache, dupa o acțiune pe cont propriu in flancul…

- O noua fila din povestea orașului Buzau a fost zugravita zilele acestea de o mana de artiști plastici care au raspuns invitației președintelui Ununii Artiștilor Plastici Buzau, Valeriu Șușnea, de a participa la proiectul „Buzau-oraș deschis artei”, aflat la cea de-a V-a ediție, tema din acest an fiind…

- „MuseumBus ”, microbuzul modificat si transformat in muzeu, unic in Romania, al Muzeului Județean Buzau, participa la „ASTRA Festival Rock 2023”, cel mai mare festival rock organizat de un muzeu din Romania. „MuseumBus”are printre exponate si obiecte din colectia speciala Dumitru Dan-primul globe-trotter…