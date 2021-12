Stiri pe aceeasi tema

- PNL Valcea solicita in adresa o intalnire cu Florin Citu si membrii Biroului Executiv al PNL, in data de 22 decembrie.”Prin prezenta, va inaintam Decizia cu nr. 172, din data de 17.12.2021 a Biroului Politic Judetean al Partidului National Liberal, filiala Valcea, conform careia, membrii Biroului Politic…

- Conducerea PNL Valcea a decis sa adopte o decizie prin care solicita, oficial, o intalnire cu presedintele PNL Florin Citu. Adresa semnata de conducerea PNL Valcea a fost trimisa la Bucuresti, dupa ce liderii din Valcea nu ar fi putut sa vorbeasca cu presedintele partidului, pentru ca acesta nu le-a…

- Membrii filialei PNL Valcea și primarii PNL din județul Valcea au transmis o scrisoare catre conducerea liberala, cerand sa fie primiți de Florin Cițu și de conducerea executiva, pentru a discuta „situația actuala din partid”. Aceștia susțin ca președintele PNL Florin Cițu „nu raspunde la mesaje sau…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat miercuri ca la nivelul coalitiei de guvernare s-a stabilit ca acolo unde exista presedinte al Consiliului Judetean de la un partid va si prefect de la acelasi partid, iar in Capitala functia de prefect va reveni PSD. “Unde este presedinte al Consiliului Judetean…

- Surse din PNL au declarat vineri in exclusivitate pentru Puterea.ro ca ”este o chestiune de 3-4 luni”, pana cand Florin Cițu va fi pus in fața unui Congres extraordinar, in urma caruia ar urma sa piarda președinția PNL. Mulți lideri de filiala ar fi suparați in continuare de modul in care Cițu a negociat…

- Președintele PNL, Florin Cițu, l-a propus joi, pe Nicolae Ciuca, in ședința BEX care se desfașoara la ora transmiterii acestei știri, drept candidat PNL pentru funcția de premier. S-a votat pentru susținerea lui Nicolae Ciuca, in unanimitate. Puterea.ro a facut publica informația ca exista un acord…

- Presedintele PNL, Florin Citu a declarat, miercuri, ca in sedinta Biroului Executiv al Partidului National Liberal de vineri se va discuta despre declaratiile si atacurile fostului presedinte al partidului, Ludovic Orban la adresa presedintelui Klaus Iohannis si se va lua o decizie. Liderul PNL a explicat…

- Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, le-a spus susținatorilor sai, dupa ce a pierdut competiția in fața lui Florin Cițu, ca vor plange „pentru bieții care vor fi aleși in conducerea ramașițelor Partidului Național Liberal”. Ludovic Orban a participat la o sesiune foto alaturi de susținatorii…