- In urma cu putin timp, s-a produs un accident rutier in municipiul Iasi. Din primele informatii obtinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc pe soseaua Nicolina, capat CUG. UPDATE: Traficul este blocat in ambele parți. Știre inițiala Doua autoturisme s-au izbit, iar in urma impactului au rezultat…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, la un centru de colectare și reciclare din Chitila. Sunt degajari mari de fum. Intervin opt autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, o autoscara și un echipaj de descarcerare. UPDATE 11:46 Arde un depozit de deșeuri și mase plastice, care se manifesta cu flacara…

- O locomotiva din Campulung a luat foc. Pompierii au fost chemați in stația Argeșel, la un tren de marfa cu degajari de fum in zona motorului. Intervin pompierii de la Detașamentul Campulung, iar in sprijin se deplaseaza și pompieri de la Detașamentul Mioveni. Nu sunt victime, dar pentru asistența medicala…

- In urma cu cateva momente, pompierii au intervenit in zona Casei mortuare Niculescu din Constanta. Din primele informatii este vorba despre un incendiu. Potrivit ISU Dobrogea, este vorba despre un incendiu la o casa.La locul evenimentului intervin det. Fripis: 3 asas, s39, desc, smurd b2. Potrivit martorilor…

- Incendiu in Capitala produs la etajul 9 al unui bloc. Doua persoane au fost transportate la spital. Pompierii ISU au intervenit in urma cu puțin timp la stingerea unui incendiu. In actualizare! The post Imagini de groaza! Bloc in flacari. Intervin pompierii appeared first on Romania Libera .

- Pompierii clujeni au intervenit joi seara la un incendiu care a cuprins baia dintr-o casa de locuit, situata pe strada Avram Iancu din localitatea Florești.„Alerta a fost inregistrata in jurul orei 19.50, iar la fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere din cadrul Punctului de Lucru Florești,…

- Un incendiu de proporții a cuprins aproximativ 500 de baloți de paie, la Chereluș. Pompierii aradeni lupta sa stinga flacarile. „Incendiu baloți de paie, in localitatea Chereluș. Intervin forțe și mijloace ale Detașamentului de pompieri Ineu și ale Garzii 2 Chișineu-Criș cu trei autospeciale de stingere…

- Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea flacarilor care au cuprins o bucatarie de vara, o magazie și o pivnița dintr-o gospodarie situata in localitatea Catun Someșul Cald, comuna Someșul Cald.„Alerta a fost data la ora 04:00 dimineața, iar la fața locului au fost dislocate…