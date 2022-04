Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, in urma unui apel la 112, ISU Banat a fost anuntat despre producerea unui incendiu la un depozit reciclare celuloza și plastic, in localitatea Sacoșu Turcesc. A urmat o mobilizare generala de pe intreg judetul Timis. A fost alertata Stația de Pompieri Buzias și trimise la locul intervenției…

- Alarma majora, miercuri noapte, la Bosanci, dupa ce s-a anunțat prin 112, in jurul orei 2.00, ca mai multe locuințe din cartierul de romi din localitate au luat foc. Pompierii de la Suceava s-au deplasat la fața locului și au intervenit alaturi de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența ...

- Pompierii au intrat in alerta, marți dupa-amiaza, și au pornit cu mai multe autospeciale catre Delta Vacarești, acolo unde a izbucnit un incendiu puternic de vegetație. Revenim cu detalii! The post BREAKING NEWS: Incendiu puternic in Delta Vacarești. Nor uriaș de fum! first appeared on Ziarul National…

- Pompierii militari ai Detașamentului Campulung Moldovenesc și cei ai Garzii de Intervenție Gura Humorului au intervenit cu 7 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit in municipiul Campulung Moldovenesc. La sosirea echipajelor, ardeau generalizat…

- Inceput de zi cu emoții pentru locatarii unui bloc din Timișoara, dupa ce la mansarda imobilului au fost observate flacari. Au fost alertați urgent pompierii. Aceștia au intervenit cu mai multe autospeciale, duminica dimineața, pentru a stinge un incendiu ce a izbucnit la mansarda unui bloc cu patru…

- Un puternic incendiiu a izbucnit marti la o fabrica de mezeluri din Mizil, o suprafata foarte mare fiind cuprinsa de flacari. Doua persoane u suferit arsuri la nivelul fetei. Coform ISU Prahova, doua victime au fost transportate la spital. Ambele aveau arsuri la nivel fetei. Focul se manifesta pe o…

- 16.02.2022 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 852 NR. CRT. LOCALITATE INFECTARE NUMAR POZITIVI 1 BARA…

- Incendiu, vineri, in Calea Șagului din Timișoara. Pompierii militari au fost chemați sa intervina dupa ce acoperișul unei case a fost cuprins de flacari. Focul s-a extins și la o anexa in care erau depozitate lemne.