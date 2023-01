Stiri pe aceeasi tema

- Patru autospeciale de intervenție cu 20 de angajați au IGSU au intervenit pentru a lichida un incendiu, care a izbucnit intr-un depozit de ambalare a sticlelor cu apa minerala de pe strada Petricani din Chișinau. Apelul la Serviciul Unic de Urgența 112 a fost recepționat la ora 14:17. Potrivit primelor…

- Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au fost solicitați la Zagarancea, raionul Ungheni, dupa ce o petarda lansata de un minor in varsta de 10 ani a aprins acoperișul unei construcții dintr-o gospodarie, transmite Radiochisinau.md . Cazul a fost inregistrat pe 31 decembrie 2022.…

- Miercuri, 21 decembrie, intr-o casa de locuit cu doua nivele, in localitatea Sociteni, raionul Ialoveni, a izbucnit un incendiu. Potrivit IGSU, apelul la Serviciul Unic de Urgența 112 a fost recepționat la ora 19:35, transmite Știri.md. Imediat, la fața locului au fost trimise patru echipaje de salvatori…

- Un incendiu puternic a izbucnit ieri seara in zona Pieței Centrale din Chișinau. Potrivit informațiilor preliminare un depozit a fost cuprins de flacari. La fața locului au intervenit șase echipaje de pompieri pentru a stinge flacarile, transmite Știri.md. Potrivit ofițerei de presa a IGSU, Liliana…

- O femeie din Rezina, a primit mai multe arsuri, dupa ce a incercat sa aprinda focul in soba cu benzina, scrie Echipa.md . O femeie in varsta de 64 de ani a suferit mai multe arsuri, dupa ce a incercat sa aprinda focul in soba cu benzina. Totul avut loc miercuri dimineața, intr-o locuința din satul Ignaței,…

- O femeie in varsta de 68 de ani a fost salvata de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI, dupa ce a cazut intr-o fantana, la o adancime de opt metri. Cazul a fost inregistrat duminica, 4 decembrie, in localitatea Octeabriscoe, raionul Singerei, transmite Replicamedia.md…

- In seara de marți, pompierii au intervenit de urgența pentru a lichida un incendiu izbucnit intr-o locuința din localitatea Vasieni, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul Unic de Urgența 112 a fost recepționat la ora 18:28. Pentru lichidarea incendiului, la fața locului au fost trimise trei echipaje…

- In dimineața zilei de luni, 21 noiembrie, pompierii au intervenit de urgența pentru a lichida un incendiu izbucnit intr-o locuința cu doua nivele din localitatea Morovaia, raionul Orhei, transmite Echipa.md . Apelul la Serviciul Unic de Urgența 112 a fost recepționat la ora 00:45. Potrivit primelor…