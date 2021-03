FOTO: Incendiu în localitatea Mănărade. Acoperișul unei anexe gospodărești a luat foc Un incendiu a izbucnit in cursul nopții de miercuri spre joi in localitatea Manarade. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Blaj a intervenit in cursul nopții trecute pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca in localitatea Manarade. Incendiul a fost lichidat in limitele gasite fiind afectați aprox. 50 mp ai acoperișului. Pompierii […] Citește FOTO: Incendiu in localitatea Manarade. Acoperișul unei anexe gospodarești a luat foc in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

