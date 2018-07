FOTO: Incendiu cu trei victime! Pompierii gorjeni, antrenați într-un exercițiu Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, marți, dupa ce o centrala din interiorul Complexului de Ingrijire și Asistența Suseni a fost cuprinsa de flacari. Din fericire, acesta a fost doar scenariul unui exercițiu pus la cale de reprezentanți ai Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj și pompieri. „Exercițiul de la Complexul de Ingrijire și Asistența Suseni a constat in simularea unei situații de urgența, generata de un incendiu izbucnit la centrala termica a complexului, in urma caruia au rezultat trei presupuse victime intoxicate cu monoxid de… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj a organizat, astazi, un exercițiu la Complexul de Ingrijire și Asistența Suseni, care a constat in simularea unei situații de urgența generata de un incendiu izbucnit la centrala termica a complexului, ...

- Astazi, Directia Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj a organizat un exercițiu la Complexul de Ingrijire și Asistența Suseni, care a constat in simularea unei situații de urgența generata de un incendiu izbucnit la centrala termica a complexului, in urma caruia au rezultat 3…

- Concursul pentru șefia Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecție a Copilului Gorj va avea loc in data de 27 iulie, iar termenul limita pentru depunerea dosarelor este 16 iulie. Agenția Naționala a Funcționarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada…

- Tinerii din Partidul National Liberat Galati au donat, miercuri, 06 iunie 2018, 400 kg de legume Complexului de servicii Tecuci - Casa David & Austin, Centrului de asistenta pentru copilul cu cerinte educative speciale Tecuci si Casei de tip familial ”Speranta” din cadrul Directiei Generale de Asistenta…

- Sentința in dosarul angajarilor fictive in care este inculpat Liviu Dragnea a fost amanata de magistrații Curții Supreme pana pe 21 iunie. La ultimul termen, procurorii au cerut inchisoare cu executare pentru toti inculpatii din dosar. In cazul lui Liviu Dragnea, DNA a solicitat pana la 7 ani si 6…

- Liviu Dragnea poate fi exemplu pentru toti politicienii PSD care abandoneaza lupta cu abuzurile DNA si incearca sa se puna bine cu Laura Codruta Kovesi, sperand ca vor fi ocoliti de campania de decimare a acestui partid, scria luju.ro in 2016.. Presedintele PSD Liviu Dragnea - care in ultima perioada…

- Instanta suprema este asteptata sa pronunte, vineri, solutia in dosarul DGASPC in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de fapte de coruptie alaturi de fosta sa sotie, Bombonica Prodana. Decizia nu va fi definitiva. Instanta suprema este asteptata sa pronunte, vineri, solutia in…