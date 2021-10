Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Detașamentul Targoviște au fost solicitați in cazul unui accident produs intr-o zona accidentata in comuna Șotanga, in Post-ul ȘOTANGA: Pilot ranit dupa ce s-a rasturnat cu mașina la un concurs offroad apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat a murit, in aceasta dimineata, dupa ce masina in care se afla a locit un utilaj stationat pe DJ 678, in localitatea valceana Galicea. Polițiștii efectueaza cercetari pentru stabilirea situației de fapt Polițiștii rutieri au fost sesizați in aceasta dimineata prin apel 112 de catre un barbat,…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, a decedat, iar o femeie de 67 de ani a fost ranita, dupa ce un autotren si doua autoturisme au intrat in coliziune. Traficul este blocat joi dupa-amiaza pe DN 5, pe sensul de mers Bucuresti-Giurgiu. „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina pe DN 5, in zona localitatii…

- Un bebelus a decedat in aceasta dimineata, iar evenimentul a fost anuntat de catre familie la 112. Politistii au intocmit dosar penal in acest caz. „La data de 22 Septembrie ac, in jurul orei 07.00, politistii au fost sesizati prin Apel Unic de Urgenta 112, de catre un barbat despre faptul ca fiica…

- Grav accident rutier pe DN6, intre localitațile Leu și Coșoveni. O persoana și-a pierdut viața, iar alte doua sunt ranite. Doua mașini s-au izbit frontal. Din primele date ale polițiștilor un autoturism condus de un tanar de 26 de ani din Cerat a intrat in coliziune cu un autoturism din sens opus, condus…

- Cercetat pentru furt calificat Polițiștii din Aiud au recuperat 13 pauni care au fost furați, cu doua zile in urma, dintr-o ferma din municipiu. Au fost gasiți la o persoana din Cisnadie, județul Sibiu, care i-ar fi sustras, pe timp de noapte. La data de 20 august 2021, polițiștii de investigații…

- Un barbat din Curtea de Argeș a fost reținut, vineri dimineața, dupa ce in timpul nopții, dupa un conflict cu soția, și-a incendiat locuința, transmite Mediafax. Polițiștii din Curtea de Argeș au reținut, vineri dimineața, un barbat de 48 de ani, dupa ce a pus intenționat foc unei anexe a…

- Trenul Sibiu - Targu Mureș a accidentat mortal un barbat in varsta de 80 de ani. A fost deschis un dosar penal. Polițiștii de la transporturi Mureș au fost sesizați, vineri noaptea, ca, intre stațiile CF...