FOTO. Inaugurarea Căminului cultural Pângărați de Ziua Copilului Sarbatoare de Ziua Copilului in comuna Pangarați, unde intreaga comunitate s-a bucurat, chiar de 1 iunie, de manifestarile organizate la incheierea investiției de reabilitare și dotarre a Caminului cultural. Fii ai satului, cu mic, cu mare, au imbracat straie populare și au participat la festivitate in frumoasa cladire destinata promovarii culturii, tradițiilor și evenimentelor care de acum se pot desfașura intr-un spațiu adecvat. Un spațiu care la exterior imbina elemente de arhitectura romaneasca și materiale care exprima trainicia, iar la interior, compus din parter și etaj, ofera confortul… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

