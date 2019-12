Stiri pe aceeasi tema

- Cozi la secțiile de vot din Marea Britanie, unde cetațenii sunt chemați la urne pentru a decide o noua configurație a Parlamentului de la Londra, principala miza fiind insa legata de Brexit. .

- Britanicii merg azi la vot pentru a alege un nou Parlament, cel care ar trebui sa stabileasca data la care va avea loc Brexit-ul și felul in care va arata acesta. O dubla alegere, ce va influența direct viețile britanicilor, dar și pe cele ale cetațenilor UE care traiesc in Regatul Unit, mulți dintre…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. La secțiile de votare din Stratford și Barking, romanii stau, duminica, la coada pentru a vota in cel de-al doilea tur al prezidențialelor, anunța Ambasada Romaniei in Marea...

- Peste 91.000 de romani au votat vineri pana la ora 19.30, in prima de zi din cele trei dedicate votului in Diaspora pentru alegerea președintelui Romaniei. Dintre aceștia peste 56.000 au votat la secții. Cei mai mulți s-au prezentat in secțiile din Chișinau, Bruxelles și Roma. In Italia, Germania si…

- ''Sa facem ca tara sa avanseze si sa respectam prioritatile populatiei - servicii medicale, politie, nivel de trai, mediu'', a scris miercuri pe Twitter premierul conservator Boris Johnson, dupa ce in ajun parlamentul de la Londra a sustinut cererea lui de organizare a alegerilor anticipate pe 12…

- Guvernul de la Londra a dezmintit informatiile publicate sambata de cotidianul Financial Times potrivit carora va incerca sa slabeasca drepturile lucratorilor dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, scrie Agerpres dupa o relatare Reuters. Cotidianul financiar a publicat extrase…

- Premierul britanic Boris Johnson anunta un "acord excelent" cu UE pentru Brexit. Lira sterlina crește masiv Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi dimineata pe Twitter ca s-a ajuns la un "nou acord excelent" de Brexit cu Uniunea Europeana. Anunțul vine cu câteva…

- 'Eforturile continua pentru a gasi un acord cu Regatul Unit', a scris Michel Barnier pe Twitter dupa 'o buna intalnire intre prieteni' cu seful diplomatiei irlandeze, a carui tara se afla in prima linie in cazul unui 'no deal'. Astfel, se pare ca iesirea Marii Britanii din blocul comunitar…