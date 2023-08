Stiri pe aceeasi tema

- Au demarat lucrarile de aplicare a marcajului rutier pe strada Alecu Russo din capitala. Acestea vor dura pina la finele saptaminii curente. Ulterior, va fi aplicat marcajul rutier și pe bulevardul Mircea cel Batrin din sectorul Ciocana, unde la fel a fost reabilitat carosabilul, noteaza Noi.md. Anterior,…

- De luni, bucureștenii vor beneficia de rute mai rapide de circulație, pe axa Centru – Nordul Capitalei, transmite Primaria Capitalei. Calea Floreasca și strada Radu Beller devin strazi cu sens unic. „Atat pe strada Radu Beller, cat și pe Calea Floreasca, Primaria Capitalei, prin Administrația Strazilor,…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca astazi, 13 august, intre orele 14:00-24:00, va fi sistata circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant, in perimetrul str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și str. A. Pușkin.

- Pasajul subteran din Piața „Dimitrie Cantemir”, sectorul Buiucani - modern si sigur pentru locuitorii Capitalei. Acesta se afla la intersectia str. Ion Creanga - str. Calea Ieșilor - bd. Ștefan cel Mare și Sfint si are 6 intrari de acces, fiind una din cele mai complexe subterane. Subterana care anterior…

- Primaria Chișinau informeaza ca in legatura cu efectuarea lucrarilor de asfaltare pe str. Tighina, va fi suspendat traficul rutier de la intersecția str. Avram Iancu pana la bd. Ștefan cel Mare și Sfant. Astfel, astazi, incepand cu orele 19:00 și pana maine, 20.07.2023, orele 07:00, autobuzele atesta…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca pe 16 iulie 2023 va fi suspendat traficul rutier pe bd. Moscova, tronsonul cuprins intre str. Matei Basarab – str. Studenților, in legatura cu desfașurarea unei intruniri cultural-sportive, Cupa BMW Club Moldova la Drift, etapa I.

- Fermierii veniți la proteste vor ajunge in Capitala in jurul orei 10:00 pe strazile Muncești, Calea Orheiului și șoseaua Hincești, anunța Poliția. Ulterior, mai multe unitați de tehnica agricola se vor deplasa spre Piața Marii Adunari Naționale. In context, Poliția solicita atat participanților la proteste,…

- Pe mai multe strazi ale capitalei, s-au format ambuteiaje la aceasta ora. Serviciul „InfoTrafic” informeaza ca la moment in capitala un flux majorat de transport se inregistreaza pe urmatoarele strazi și tronsoane de drum: Sectorul BUIUCANI: • str. Mihai Viteazul, pe ambele sensuri de deplasare; • intersecția…