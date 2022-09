Stiri pe aceeasi tema

- Statia de epurare a apelor uzate de la Glina se confrunta cu o „cantitate uriasa” de deseuri. Potrivit Garzii de Mediu, bucureștenii arunca in canalizare mii de tone de servețele umede, scutece, jucarii, echipamente electrocasnice si chiar carcase de animale. „Capete de porc sau chiar porcul cu totul,…

- Doua avioane de acrobație s-au ciocnit in aer și s-au prabușit, in apropierea aerodromului din Gera, landul german Turingia.Accidentul a avut loc sambata, potrivit Bild. Momentul impactului, care a avut loc in timp de cele doua avioane executau mai multe manevre de acrobație, a fost surprins intr-o…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a suspendat poprirea conturilor companiei Blue Air, dupa ce compania a cerut eșalonarea datoriilor. Anunțul a fost facut de AFM intr-un comunicat de presa. „In urma solicitarii transmise in dimineața zilei de 7 septembrie 2022, de eșalonare la plata a obligațiilor…

- Dupa ce Putin a declarat ca armele rusești sunt cu decenii inaintea Occidentului” la expoziția de arme rusești „Armata 2022”, el nu a putut sa-i deschida ușa pentru a intra unui vehicul militar rus. Ministrul rus al Apararii, Șoigu, s-a oferit sa-l ajute. After Putin declared that Russian weapons are…

- Mașinile mai vechi de 15 ani vor putea fi casate din luna septembrie, prin Programul privind cazarea vehiculelor uzate, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Proprietarii mașinilor ar urma sa primeasca 3.000 de lei, fara sa fie condiționați sa cumpere un vehicul nou. Jumatate din suma…

- Cea mai noua facilitate a platformei chinezesti TikTok foloseste inteligenta artificiala pentru a genera automat imagini pe baza descrierilor textuale. Algoritmii text-to-image au facut mari progrese in ultimii ani si mai multe companii, inclusiv Google si OpenAI, lucreaza la sisteme proprii care sa…

- Videoclipul unui cangur care incearca sa intre in ambasada Rusiei, filmat de un diplomat, devine viral pe Twitter. Animalul a incercat sa treaca prin porțile din fața a complexului ambasadei joi, a eșuat și a incercat din nou și apoi a renunțat. Internauții au gasit prilejul de a comenta faptul ca…