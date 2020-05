Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru este unul dintre cei mai iubiți prezentatori din Romania, iar de-a lungul timpului acesta a reușit sa faca o mulțime de proiecte pe care publicul le cunoaște și pe care le-a urmarit de fiecare drag cu același interes. Aceasta este un om al divertismentului de ”cand se știe”, iar in urma cu…

- S-a anulat nunta din familia regala britanica din cauza pandemiei Clopotele de nunta vor rasuna din nou in familia regala britanica? De data aceasta, Printesa Beatrice, verisoara Printului William si a Printului Harry, va pasi in fata altarului. Dar cand se va intampla acest lucru? Fiica Printului Andrew…

- Imagini sfasietoare au fost difuzate de Realitatea PLUS cu un cortegiu funerar al unei persoane care a murit de coronavirus, in Suceava. Familia nu poate sa insoteasca decedatul la cimitir pentru ca nu este permis de lege, insa ies la poarta atunci cand masina in care se afla trupul neinsufletit trece…

- Sarbatoare mare in familia Andreei Esca! Partenerul de viața al cunoscutei prezentatoare implinește frumoasa varsta de 50 de ani. Iata ce mesaje a primit din partea vedetei și a fiicei sale, Alexia Eram!

- Este vorba de gama KIA Sorento recent lansata pe piata din Europa, un full size SUV cu 7 locuri care trebuie sa reprezinte un real concurent pentru toate modelele cu pretentii din segmentul SUV european. Acum vedem in premiera imagini 360 grade pentru a intelege mai…

- Dan Negru este ingrijorat de criza pe care pandemia de coronavirus a provocat-o in lume. Prezentatorul de televiziune și-a spus, la randul sau, parerea despre situația grea care se contureaza la nivel mondial. Dan Negru este recunoscut pentru replicile sale acide și pentru atitudinea curajoasa de care…

- Situație inedita in prima ediție a noului sezon Next Star. Cei trei jurați, Loredana, Ștefan Banica și Dorian Popa vor fi puși intr-o postura cum nu se așteptau. Dupa ce iși va susține numarul pregatit pentru concurs, Brianna,o fetița de patru ani, ii va invita pe scena, in locul ei, și ii va pune sacante…

- Imputernicirea de catre ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a comisarului șef de poliție Mihai Ungureanu ca director general al Agenției Naționale Antidrog (ANA), reprezinta și o premiera inedita, dar care lasa loc la multe speculații cu implicații majore....