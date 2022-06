Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Lopatari și-a anunțat, vineri, demisia din funcție. Anunțul a fost facut de catre Claudiu Constantin printr-un mesaj pe pagina de Facebook, dupa ce și-a prezentat demisia in fața Consiliului Local. Potrivit acestuia, decizia are la baza motive personale. „Mi-am prezentat astazi Consiliului…

- Excelența Sa Hiroshi Ueda, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei in Romania a fost luni oaspete de seama la Muzeul Județean Buzau, anunța pe pagina de socializare directorul instituției Daniel Costache. Ambasadorul a venit pana la Buzau special pentru a vedea cele 51 de lucrari de grafica…

- Doliu in randul cadrelor didactice de la Colegiul Economic Buzau, dupa decesul unei profesoare in varsta de 47 de ani. Anunțul privind dispariția fulgeratoare a Florentinei Huiu a fost facut astazi de reprezentanții colegiului buzoian, la care profesoara preda științe socio-umane. Femeia avea 47 de…

- Buzoianul Gabriel Baicuș a pornit pe drumul catre Everest. Dupa doua zile de drumeție se afla la „Poarta Everestului”. „Dupa doua zile de drumeție am ajuns in celebrul orașel Sherpa Namche Bazaar. Este cel mai important de pe valea SoluKhumbu și este supra numit deoarece, pentru a ajunge la taraba de…

- Tinerii liberali din municipiul Buzau au, incepand de sambata, un nou președinte; este vorba despre Andreea Petroșel, profesor la Colegiul Național B.P. Hasdeu. Anunțul a fost facut pe Facebook de președintele organizației municipale a Partidului Național Liberal, senatorul Vlad Pufu. „Tineretul Național…

- Corul buzoian „Happy Kids for a Happy Life” s-a calificat in etapa urmatoare a concursului „Romanii au talent”, obținand patru de „Da”. Vineri seara, corul a fost format din 44 de copii care, sub coordonarea dirijorului Oana Dobre, au interpretat in varianta proprie melodia „Happy”, a lui Pharrell…

- Vineri, 1 aprilie, seara, incepand cu 20.30, la postul de televiziune Pro TV, pe scena concursului „Romanii au talent” va urca corul buzoian atat de indragit și cunoscut prin rezultatele naționale și internaționale pe care le-a obținut in ultimii ani. Bineințeles ca este vorba despre corul „Happy…