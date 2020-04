Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul autohton. De curand, cei doi au fost protagoniștii unui cadru demn de indragostiți. Iata cum este rasfațata bruneta de partenerul sau de viața!

- Dragostea plutește in aer pentru Oana Zavoranu și Alex Ashraf. Dupa ce au aparut diverse zvonuri potrivit carora intre ei lucrurile nu mai stau la fel de bine, cei doi soți le-au desființat, dovada fiind o fotografie superba, de cuplu.

- In plina pandemie de coronavirus și la mai bine de osaptamana de cand Romania a intrat in carantina totala, vedetele sereinventeaza. Este și cazul Gabrielei Cristea, care a devenit gazda unui show culinar,in mediul online. Din cauza pandemiei de coronavirus, vedeta este nevoita sa stea acasa, iar aceasta…

- Dragostea pluteste in aer pentru Gabriela Cristea si Tavi Clonda. De curand, celebrul cuplu si-a emotionat extrem de mult fanii, atunci cand indragita prezentatoare de la Antena Stars i-a facut o facut o declaratie emotionanta, de iubire, sotului sau.

- GabrielaCristea și Tavi Clonda resimt din plin efectele vieții cu doicopii mici. Cei doi parinți nu le refuza fiicelor - Victoria și Iris - placereade a le lua in brațe, fapt care le-a cauzat probleme serioase de sanatate. Atatde serioase, incat au ajuns pe mainile medicilor. Gabriela Cristea și-a dorit…

- Bucurie mare in familia Vladutei Lupau. Artista este in culmea fericirii, deoarece sotul sau si-a sarbatorit ziua de nastere. Aceasta aniversare nu putea sa treaca neobservata, astfel ca vedeta a marcat fericitul eveniment prin cateva fotografii de senzatie alaturi de partenerul sau de viata si o declaratie…

- Dragostea pluteste in aer pentru Anca Serea si Adrian Sina. De curand, cei doi soti au plecat pentru o scurta perioada in Munchen si au petrecut clipe de neuitat impreuna. Frumoasa bruneta a capturat cateva momente prin intermediul unor fotografii, atat cu superbele peisaje, dar si cu faimosul cantaret.

- Recent, Gabriela Cristea a postat pe retelele de socializare o fotografie in care poarta o rochie de seara care ii scoate in evidenta silueta. Dupa cea de-a doua nastere, vedeta a reusit sa slabeasca 14 kilograme si sa arate minunat. Gabriela Cristea a tinut o dieta care consta in trei mese…