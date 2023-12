Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a veni in ajutorul copiilor instituționalizați, din mai multe centre de plasament din Timiș, elevii și liceenii de la Liceul „Jean Louis Calderon” din Timișoara organizeaza un targ tematic, pentru strangere de fonduri. Cei mici iși scot la vanzare jucariile, carți, articole de imbracaminte, chiar…

- Vicepreședintele companiei Berkshire Hathaway, Charlie Munger, cunoscut și ca mana dreapta a lui Warren Buffet, a murit la varsta de 99 de ani. Magnatul american era renumit pentru sfaturile sale pragmatice de viața, inclusiv pentru cele care credea ca promit o viața lunga și fericita, daca sunt urmate,…

- Sanatatea este unul dintre cele mai prețioase daruri pe care le avem. Nu este doar absența bolii, ci și o stare de bine fizica , mentala și sociala. In acest articol, vom explora șapte secrete esențiale care va pot ajuta sa va imbunatațiți sanatatea și sa traiți o viața mai prospera și implinita. Alimentația:…

- Asociația „Inițiativa in Educație” provoaca publicul timișorean, atat adulți dar și copii, sa se intalneasca cu autorul Francesc Miralles, ajuns, in premiera, la Timișoara. Cunoscut pentru seria carților Ikigai, autorul este prezent in aceasta saptamana in vestul țarii și are in program mai multe evenimente,…

- Timișoara, 6 noiembrie – Heritage Film Festival debuteaza cu entuziasm, aducand publicului timișorean o experiența cinematografica de neuitat in perioada 10-12 noiembrie la HEI - House of European Institutes și CRAFT - Centrul Regional de Afaceri Timișoar

- Zgardea Roxana are 17 ani, este din Deva și eleva in clasa a XII-a la Liceul de Arte „Sigismund Toduța din Deva. Din luna septembrie și pana in prezent, Roxana, in loc sa mearga alaturi de colegii ei la școala, și-a petrecut zilele doar prin spitale, atat la spitalul din Deva, cat și la Spitalul…

- Ține-mi, toamna, caii blanzi și birtașii toți flamanzi, și din vinuri fa-mi un rau, cel puțin pana la brau! Cam așa ar suna invitația la prima ediție a Festivalului Rachiei și al Zacuștii, in 23 septembrie, la Hambarul din muzeul nostru, eveniment prin care deschidem oficial toamna. Viața satului e…

