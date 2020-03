Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in prag de divorț, Andreea Balan a zambit astazi din nou și asta pentru ca fetița ei, Clara, a implinit recent 1 an, iar nașii i-au rupt turta. Artista a postat primele imagini de la eveniment, insa in niciuna dintre ele, soțul ei nu apare.Alaturi de fotografii, Andreea Balan a scris un mesaj…

- Au fost impreuna timp de aproape cinci ani, in 2019, in luna septembrie, și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, dar acum, relația lor s-a incheiat. Andreea Balan a decis sa divorțeze de George Burcea din cauza neinlțegerilor și certurilor tot mai dese dintre ei. Se pare ca in ultima perioada George…

- Aurelian Temișan a avut prima reacție dupa ce s-a zvonit ca lucrurile nu ar fi prea roz in casnicia Andreei Balan și a lui George Burcea. Mai mult, presa a scris ca cei doi se indreapta spre divorț. Acum, nașul de cununie al celor doi a rupt tacerea. Temișan a scris pe Instagram ca a fost intrebat de…

- Autoritatile au transmis faptul ca pe data de 21 februarie, politistii Serviciului Rutier au oprit in trafic un barbat, pe Bulevardul Eroilor din orasul Voluntari. Acesta a fost testat cu aparatul Drugtest, iar rezultatul a fost pozitiv. Citeste si: George Burcea, sotul Andreei Balan, prins…

- "Nu pot sa infirm, nici sa confirm faptul ca suntem separați. Intrebați-o pe Andreea. Daca vom ajunge la divorț, cu siguranța Andreea o sa va anunțe. Ea se pricepe mult mai bine ca mine. Nu vreau sa comentez mai multe”, a spus George Burcea, sotul Andreei Balan, pentru Cancan. "Nu stii niciodata…

- Andreea Balan este o ființa hotarata, care vrea copii, o familie, dar și ca tatal micuților sa fie langa ei. George, nu atat de autoritat precum soția sa, un om sensibil, boem, este un om care a suferit foarte mult in trecut, avand parte de unele experiențe traumatizante in familie. Pareau sa formeze…

- La scurt timp dupa ce s-a spus ca Andreea Balan și George Burcea sunt la un pas de divorț, Aurelian Temișan, nașul celor doi, a postat un mesaj cu subințeles pe contul de socializare. Reacția lui a lasat loc de interpretari. „Cand cladești o relație și nu neaparat avand toate "condițiile" exterioare…