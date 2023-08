(FOTO) Fața lui Trump când a ajuns la închisoare Donald Trump a postat joi pe platforma X (fosta Twitter) pentru prima data in mai bine de doi ani, publicand fotografia sa istorica facuta intr-o inchisoare din Atlanta, relateaza AFP. Fostul presedinte nu mai postase un mesaj pe reteaua sa de socializare preferata din ianuarie 2021, la cateva zile dupa atacul asupra Congresului american lansat de sustinatori ai sai. Fotografia judiciara a fostului presedinte american Donald Trump, facuta in timpul scurtei sale sederi intr-o inchisoare din Georgia, unde a fost inculpat pentru presiunile electorale din 2020, a fost data publicitatii joi seara.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

