Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei ofera in anul scolar 2022-2023, elevilor si studentilor merituosi, burse in valoare de 71.100 lei, informeaza basilica.ro.

- Biserica „Inalțarea Domnului” din satul Gimbașani (comuna Cosambești) a fost miercuri, 21 septembrie, gazda unui eveniment special și inedit: lansarea unei carți-document: „Un sat traitor

- Moment istoric in comuna vranceana Bordești: biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitate a fost resfințita marți, 16 august 2022, in ziua de praznuire a Sfinților Martiri Brancoveni, de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei. In ultimele aproape trei decenii, lacașul…

- Un numar de 10 elevi din localitatea Satu Mare care au terminat anul școlar cu media 10 au fost premiați de catre Primarie și Consiliul Local in cadrul Zilelor Comunei, eveniment care s-a desfașurat luni, 15 august, la caminul cultural. Elevii au primit de la primarul Toader Andrei Lavric diplome de…

Patriarhul Romaniei a resfințit duminica, 31 iulie 2022, Biserica „Inalțarea Domnului" – Domnița Balașa, Paraclis Patriarhal din Capitala.

- In perioada 4-7 iulie 2022, Sectorul Cultural-educațional al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei a organizat o tabara in nordul Moldovei pentru 18 elevi de la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzau, precum și de la alte licee buzoiene și vrancene, care s-au remarcat prin rezultatele foarte…

- In incinta Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzau, la inițiativa preotului Ionuț Mihalașcu, slujitorul comunitații credincioșilor surzi, profesor la instituția de invațamant și interpret autorizat in limbajul mimico-gestual, in perioada aprilie – iulie 2022, o sala de…

- Ieronim Sinaitul a fost ales Episcop al Daciei Felix Foto: Episcopul Daciei Felix, Ieronim Sinaitul. Foto: ziarullumina.ro. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a ales marti, 5 iulie, prin vot secret, pe Episcopul vicar patriarhal Ieronim Sinaitul în demnitatea de…