- Piesele de mobilier de pe cel mai lung traseu de cicloturism, care iese din Timișoara prin Giroc și ne poarta pana la Padurea Macedonia se afla in proces de recondiționare. Au fost distruse de inundații, dar și din lipsa de civism. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in Timiș (ADPT)…

- Asociația Moving OnBreast Cancer, care se implica in prevenirea cancerului la san și le ajuta cu susținere psihologica pe femeile care au trecut prin aceasta boala, invita oamenii sa faca donații pentru a le sprijini cauza.

- Campania „Adopta o familie” realizata de Asociația Femeilor Creștin Ortodoxe din Timișoara are mare succes. Din cele 22 de familii aflate pe lista, 21 au fost „adoptate”. Mai este o singura familie cu șapte copii care are nevoie de generozitatea voastra. Puteți oferi haine, mancare sau produse de igiena.

- Cum se schimba rolurile și responsabilitațile fiecaruia dupa venirea pe lume a copiilor? Cum va reapropiați unul de altul? Cum faceți fața provocarilor? Puteți afla raspunsurile la aceste intrebari la conferința „Relația de cuplu dupa apariția copiilor”, organizata de Academia Mamicilor din Timișoara.

- Goana a polițiștilor timișeni din Giarmata pana la Timișoara dupa o banda de hoți. Oamenii legii au prins trei tineri cu varste cuprinse intre 22 și 35 de ani care tocmai ce dadusera o spargere in Arad.

- Incepand de marți, 23 martie, se va deschide centrul de vaccinare de la Spitalul Județean Timiș. Acesta va avea 4 fluxuri de vaccinare care vor funcționa 24 de ore din 24, fiind adminstrat doar vaccinul Pfizer BioNTech și vor putea fi vaccinate 480 de persoane pe zi. Datorita fluxurilor separate, cei…

- DRDP Timișoara informeaza ca se monteaza pe nodurile de autostrada noi indicatoare, mai vizibile, pentru a avertiza șoferii care greșesc rutele de acces. Primul astfel de indicator a fost montat miercuri la nodul rutier al A1 cu localitatea Giarmata. Indicatoarele se vor monta in patru zone unde au…

- In aceasta saptamana, in saptamanalul Agenda puteți citi și despre „evadarile” pe care le puteți face in pandemie. Reșița este la puțin peste 100 de kilometri de Timișoara. Puteți vizita aici, printre altele, Gradina Zoologica și Muzeul Locomotivelor. Agenda o gasiți la chioșcuri, o puteți citi online…