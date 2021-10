FOTO | Elicopterul SMURD a intervenit la un accident în Cluj: Un bărbat aflat pe un moped a murit Doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și un elicopter SMURD au intervenit pentru a acorda asistența medicala de urgența pentru doua persoane ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate un moped și un autoturism, in localitatea Bicalatu din județul Cluj. Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 17.30, iar la fața locului au gasit un barbat fara semne vitale intins pe jos și o femeie care suferise mai multe traumatisme, in stare de conștiența și cooperanta. S-au inceput imediat manevrele de resuscitare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

