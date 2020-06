Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a murit vineri dupa ce a cazut de la etajul unui hotel din București este un cetațean iranian urmarit in țara lui, prins in Romania și pus sub control judiciar, pana la luarea unei decizii in privința sa. Moartea lui Gholam Reza Mansouri, cleric și magistrat iranian, este cu atat mai misterioasa,…

- Clericul iranian Gholem Reza Mansouri, acuzat la Teheran de luare de mita, iar de militanții pentru drepturile omului, de torturarea și incarcerarea ziariștilor independenți, a cazut de la etajul unui hotel din Bucuresti si a murit.

- Clericul Gholem Reza Mansouri, gasit mort vineri într-un hotel din București, a fost acuzat de corupție și luare de mita în valoare de peste 500.000 de dolari, potrivit ziarului iranian The Teheran Times, publicația anunțând în 13 iunie ca acesta a fost arestat în România.Potrivit…

- Un cleric si totodata fost magistrat al regimului de la Teheran, Gholem Reza Mansouri, a fost arestat pe 12 iunie in Romania, in baza unui mandat de urmarire internationala transmis prin Interpol, relateaza Radio Europa Libera.Gholem Reza Mansouri a fost in Iran un influent cleric, procuror si judecator.…

- ”Pentru prima etapa vor fi testați 11.000 de bucureșteni, indiferent de varsta, adresa, sector, doar sa aiba dorința de afla, in urma unui test Real Time PCR, daca este infectat cu virusul SARS-COV-2. Testarea este gratuita.” , susține Firea. Citește și: Firea a anuntat ca incepe testarea…

- Informație de ultima ora. Romania a fost condamnata, joi, de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru poluarea din Bucuresti. Deocamdata nu se știe ce sancțiune va primi țara noastra, insa Curtea a precizat ca Romania nu a respectat reglementarile privind valorile limita de PM10.Citește…

- Medici renumiți din Romania critica masurile autoritaților și atrag atenția asupra faptului ca țara noastra va calca pe urmele Italiei in privința epidemiei de coronavirus. Dr. Silvia Costinean, medic neonatolog in cadrul Spitalului „Marie Curie” din Capitala vorbește despre lipsa echipamentelor…