FOTO. Două trenuri cu sute de călători, blocate în Suceava din cauza aluviunilor Circulatia feroviara este blocata, miercuri dupa-amiaza, intre statiile de cale ferata Pojorata si Sadova, in judetul Suceava, din cauza aluviunilor care au ajuns pe linia ferata. Doua trenuri cu sute de calatori sunt stationate. „Trenul 12823 este oprit temporar intre statiile Pojorata si Sadova din cauza aluviunilor care au acoperit linia de cale ferata la […] The post FOTO. Doua trenuri cu sute de calatori, blocate in Suceava din cauza aluviunilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Langa noi: Doua trenuri cu sute de calatori, blocate la SUCEAVA din cauza aluviunilor cazute de pe versant Doua trenuri cu sute de pasageri, au ramas blocate, miercuri dupa-amiaza, din cauza aluviunilor cazute de pe versant, in județul Suceava. Potrivit ISU Suceava, intre localitațile Pojorata și Sadova,…

- Doua trenuri de calatori au fost blocate pe calea ferata, astazi, intre localitatile Pojorata si Sadova, din județul Suceava, din cauza aluviunilor cazute de pe versant in urma ploilor abundente din ultimele ore. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/07/VID-20230705-WA0053.mp4 Purtatorul…

- Intre localitațile Pojorata și Sadova doua trenuri de calatori in care se afla aproximativ 450 persoane stationeaza din cauza aluviunilor cazute de pe versant, informeaza ISU Suceava. Intervin o autospeciala, un ATPVM, un microbuz, un autoturism de serviciu si doua ambulanțe SAJ. Sursa foto:Facebook…

- Traficul feroviar este inchis temporar miercuri pe linia Pojorata – Sadova, in județul Suceava, din cauza aluviunilor care au ajuns pe calea ferata, transmite CFR. Trenul 12823 este oprit temporar intre stațiile Pojorata și Sadova din cauza aluviunilor care au acoperit linia de cale ferata la kilometrul…

- Doua trenuri cu peste 400 de pasageri sunt blocate, miercuri, in județul Suceava, dupa o alunecare de teren pe calea ferata. La fața locului intervin echipele ISU pentru deblocarea liniei ferate. Alin Galeata, de la ISU Suceava, a declarat, ca forțele de ordine sunt la fața locului. Un agent economic…

- 450 de persoane sunt blocate in doua trenuri, intre statiile Pojorata si Sadova, in judetul Suceava, din cauza aluviunilor care au ajuns pe calea ferata, au transmis ISU și CFR Calatori. Suceava este sub avertizare Cod rosu de ploi torentiale.Circulatia feroviara este blocata, iar trenurile nu pot inainta.…

- Un tren cu sute de pasageri care se indrepta catre Cluj a ramas blocat intre stațiile Pojorata și Sadova dupa ce aluviunile au acoperit linia de cale ferata. Un alt tren Galați-Cluj a fost oprit la Sadova.

- Trafic feroviar este inchis temporar pe linia CF Pojorata - Sadova, a transmis CFR Calatori. Trenul 12823 este oprit temporar intre cele 2 stații, din cauza aluviunilor care au acoperit linia de cale ferata la km 75+100, iar trenul 12830 a fost, de asemenea, oprit in stația Sadova. Reprezentanții…