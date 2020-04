FOTO Două spitale din Brașov primesc materiale de protecție Romania se apropie de varful pandemiei de Coronavirus, iar specialiștii estimeaza ca, ȋn curand, sistemul de sanatate din țara noastra va atinge sau chiar depași capacitatea maxima de ȋngrijire a pacienților. Spitalele și personalul medical au, ȋn continuare, nevoie de materiale sanitare și echipamente de protecție pentru a face fața fluxului tot mai mare de bolnavi. ,,Ȋn acest context, prin proiectul #CastrolVaMulțumește, mesaj destinat personalului medical din linia I, Castrol Romania doneaza echipamente de protecție, dezinfectanți și biocide pentru 22 de spitale din Romania, cusprijinul Asociatiei… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

