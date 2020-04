Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna critica dur mesajul transmis de Klaus Iohannis cu privire la legea autonomiei Ținutului Secuiesc, adoptata in Camera Deputaților tacit și respinsa de Senat in urma cu scurt timp. Dan Barna spune ca mesajul presedintelui Klaus Iohannis fata de proiectul privind autonomia Tinutului…

- Mihai Eminescu are pentru multi o imagine asemeni luceafarului din poezia cu acelasi nume-rece, distant fata de ceea ce se petrecea în veacul sau, cautând iubirea eterna etc. Totusi contemporanii îl cunosc putin altfel. Mare parte din talentul sau scriitoricesc s-a mistuit în…

- Cel mai urmarit vlogger din Romania, Selly, le vorbeste fanilor, pe ton serios, despre cum sa se protejeze de infectia cu coronavirus. Acelasi lucru il face, pe un ton mai ironic, cantaretul Dorian Popa."Ca sa fiu sincer cu voi acum, rad eu, dar nu e rasul meu. Pentru ca treaba asta cu coronavirusul…

- Președintele de onoare al Partidului ADER, Neculai Onțanu, face o trecere in revista a actualei crize politice și de sanatate publica prin care traverseaza Romania și e de parere ca avem a face cu o criza atipica și cu un razboi asimetric. El e de parere ca intr-o astfel de incleștare important e…

- Tataran Carmen-Andreea este originara din comuna Pomi, județul Satu Mare, iar recent a fost data disparuta, de la domiciliul ei din Baia Mare. Semnalmentele tinerei sunt: inalțime aproximativa 1,60 m și par lung roșcat. In momentul in care a disparut era imbracata cu o geaca gri și avea in picioare…

- Deputatul Ștefan Baișanu i-a reproșat marți, ministrului propus la Cultura pentru un nou mandat, Bogdan Gheorghiu, faptul ca a ales-o pe cantareața Irina Rimes in calitate de ambasador onorific al Zilei Brancusi 2020.„La anul pe 15 ianuarie vom avea 170 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu…

- Autoritațile locale din comuna Corbeanca au inițiat, așa cum anunțam in numarul precedent al publicației noastre, un proiect cultural unic in județul Ilfov – o tabara de sculptura in piatra. Pentru finanțarea acestui proiect au fost accesate fonduri in valoare totala de 85.000 de lei de la Administrația…