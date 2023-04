Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu de tineri turiști a fost salvat de pe munte, din zapada, de salvamontiștii din Neamț. Aceștia au sunat la numarul de urgența și au cerut ajutor dupa ce s-au ratacit. Salvamontiștii au relatat ca cei doi erau echipați complet necorespunzator pentru vremea de afara, epuizați și speriați, aproape…

- Trei tineri studenți din Cluj și Sibiu au fost salvați de salvamontiștii din Alba, la Cheile Ramețului, dupa ce au ramas blocați pe traseu și nu aveau echipamente de drumeție. In ”13 aprilie, la orele 15:56, un apel sosit prin Dispeceratul Salvamont, ne-a alertat despre faptul ca un grup de 3 tineri,…

- De cativa ani, cei care urca pe varful Toaca, in Ceahlau, au parte de o neasteptata surpriza, intalnindu-l pe Portocala, motanul alintat care traieste la aproape 2000 de metri altitudine

- Doi copii de 10 și 11 ani din raionul Strașeni, au fost salvați duminica de polițiștii din Strașeni și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, dupa ce au cazut intr-o groapa de pe teritoriul carierei Micauți, la o adancime de aproape 100 de metri, unde au zacut in ger și pe timp de noapte…

- Iarna si-a intrat in drepturi si in Neamt, diverse institutii indicand luarea unor masuri pentru a fi evitate probleme. Un avertisment de la salvamontistii din Ceahlau a fost emis luni, 6 februarie.

- Iarna revine pe Ceahlau. Astfel, salvamontiștii le recomanda celor care vor sa urce pe munte sa se echipeze corespunzator, sa verifice prognoza meteo, sa nu se abata de la traseele turistice marcate și sa ajunga la cabane pe timp de zi. Temperaturile vor cobora incepand din aceasta noapte, pana la sfarșitul…