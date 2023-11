Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis sa aloce o finanțare totala de 250 de milioane de euro pentru mai multe state membre ca sa lupte impotriva migrației ilegale. Romania se numara printre țarile care vor primi sprijin financiar, dar executivul european nu a spus despre ce suma e vorba. Fondurile au rolul de a…

- Piloții romani sunt atrenanți la baza aeriana Sheppard din statul american Texasfiind parte dintr-un program de pregatire al NATO, la care participa in total 14 țari din alianța, relateaza, din SUA, pentru Știrile TVR, jurnaliștii Adelin Petrișor și Romeo Stancu.Programul NATO pentru formarea piloților…

- Muncim mai mult pentru stat, iar acest lucru este confirmat și de date. Potrivit acestora, angajații romani sunt mult mai taxați de catre stat decat alți angajați din 16 țari din regiune. Practic, un roman care caștiga 1.000 de euro, ramane in mana cu 81 de euro mai puțin decat un angajat bulgar, dar…

- Campionatul European de fotbal din 2024 se apropie cu pași repezi. Am inceput sa cunoaștem deja primele echipe calificate, iar in noiembrie lista va fi completata cu noi nume. Cele mai bune 24 de echipe din Europa vor lupta intre 14 iunie și 14 iulie 2024, in Germania, pentru glorie, dar și pentru banii…

- Ieri, ministrul Apararii, Angel Tilvar, a declarat ca Armata se afla in plin proces de modernizare si transfomare si a atins deja, “in multe dimensiuni”, standardele NATO, potrivit Agerpres. “In acest moment, Armata se afla in plin proces de modernizare si transformare reusind sa atinga deja, in multe…

- Romania va debuta in deplasare cu Polonia la Rugby Europe Championship 2024Nationala Romaniei va debuta contra Poloniei, in deplasare, pe 4 februarie, in editia 2024 a Rugby Europe Championship, a anuntat, miercuri, forul continental al sportului cu balonul oval, informeaza Agerpres. Competitia…

- Romania trece la ora oficiala ”de iarna”, in noaptea de sambata spre duminica, adica 28-29 octombrie, cand ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 29 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. In noaptea de 28 spre 29 octombrie, Romania revine de la ora de vara, care se aplica din ultima…

- Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va examina stadiul de punere in aplicare a hotararilor Curții Europene: Romania, vizata și eaComitetul de Miniștri al Consiliului Europei iși va ține reuniunea trimestriala de supraveghere a executarii hotararilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor…