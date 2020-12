Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa ce s-a despartit de logodnica lui, Sara, internationalul italian a cucerit o romanca cu 12 ani mai in varsta si cu o fetita mica", noteaza Gazzetta dello Sport, citand "Giornalettismo". Bruneta, care a filmat intr-o reclama alaturi de Cristiano Ronaldo, i-ar fi stricat, definitiv, relatia cu Sara,…

- Presa din Italia a dezvaluit ca Madalina Ghenea (32 de ani) și jucatorul de fotbal Nicolo Zaniolo (21 de ani) ar forma un cuplu. Modelul este cu 11 ani mai in varsta decat sportivul. Cine este noul iubit al Madalinei Ghenea. Este cu 11 ani mai tanar decat ea Zaniolo este intr-o perioada de recuperare…

- Madalina Ghenea are o relație cu Nicolo Zaniolo, fotbalist la AS Roma care este cu 12 ani mai tanar decat modelul roman, noteaza Gazeta Sporturilor. Aflat in recuperare, dupa o noua operație suferita la genunchi, puștiul minune de la AS Roma este mult mai ocupat in viața amoroasa decat pe teren. ”Dupa…

- Paolo Rossi, campion mondial cu naționala Italiei in 1982, a decedat azi-noapte, la 64 de ani, din cauza unei „boli incurabile”, anunța Gazzetta dello Sport. View this post on Instagram A post shared by Federica Cappelletti (@cappellettifederica) Soția sa, Federica Cappelletti, a postat pe Instagram…

- Vlad Chiricheș (31 de ani) a forțat reintrarea dupa ultima accidentare musculara și s-a rupt iar. Dupa ce a greșit grav la primele doua goluri, primind nota 4 in Gazzetta dello Sport: „Un coșmar”. Au fost doar coincidențe problemele musculare acuzate de Chiricheș la Sassuolo cu momentele convocarii…

- Cagliari a pierdut in deplasare, 2-3 pe terenul celor de la Bologna, iar Razvan Marin a jucat 86 de minute pentru oaspeți. Una calda, alta rece pentru Razvan Marin in Serie A. Laudat dupa cel mai bun meci facut la Cagliari contra lui Crotone, mijlocașul roman a prins unul mai slab sambata seara, sarzii…

- Eusebio Di Francesco, antrenorul lui Cagliari, vorbește despre Razvan Marin in Gazzetta dello Sport: „Trebuie sa lumineze jocul nostru”. Razvan Marin pare ca s-a integrat deja la Cagliari. Gazzetta dello Sport i-a dedicat astazi un material mijlocașului in varsta de 24 de ani, cumparat de clubul sard…